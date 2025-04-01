Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

1 апреля, 10:30

Тренер Пятибратов: «Мой уход из «Факела» — это совокупность факторов»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Пятибратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» прокомментировал решение покинуть воронежский клуб.

30 марта пресс-служба воронежского клуба объявила об уходе 48-летнего специалиста.

— Почему вы решили покинуть клуб?

— Мой уход из «Факела» — это совокупность факторов. Наверное, ключевой момент: во втором тайме с «Краснодаром» мы психологически сломались. Определенная череда событий повлияла на игроков — наверное, нужно было искать какой-то выход из ситуации. Перекладывать на кого-то вину смысла не видел — нужно было мне инициировать уход, чтобы встряхнуть команду.

Пятибратов тренировал «Факел» с августа 2024 года. Команда после 22-го тура занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

Дмитрий Пятибратов.«Хотел видеть в «Факеле» Дзюбу — этот переход был возможен». Пятибратов — о разгроме в Краснодаре и отставке
12
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
Читайте также
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета РПЛ, 23-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
«Локомотив»: «Больше болельщиков, чем на матч с «Зенитом», приходило еще в 2019 году — на игру ЛЧ с «Байером»
Вратарь «Пари НН» Медведев дисквалифицирован на два матча за оскорбление официальных лиц в матче с «Оренбургом»
Форвард «Оренбурга» Сахархизан дисквалифицирован на два матча
Сутормин дисквалифицирован на две игры после удаления в матче со «Спартаком»
«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за выход тренеров на поле в матче с «Ростовом»
«Локомотив» оштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбительные кричалки фанатов в адрес «Зенита»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя