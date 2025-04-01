Тренер Пятибратов: «Мой уход из «Факела» — это совокупность факторов»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» прокомментировал решение покинуть воронежский клуб.

30 марта пресс-служба воронежского клуба объявила об уходе 48-летнего специалиста.

— Почему вы решили покинуть клуб?

— Мой уход из «Факела» — это совокупность факторов. Наверное, ключевой момент: во втором тайме с «Краснодаром» мы психологически сломались. Определенная череда событий повлияла на игроков — наверное, нужно было искать какой-то выход из ситуации. Перекладывать на кого-то вину смысла не видел — нужно было мне инициировать уход, чтобы встряхнуть команду.

Пятибратов тренировал «Факел» с августа 2024 года. Команда после 22-го тура занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.