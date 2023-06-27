Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:25

Тренер Дзагоева рассказал, что думает о перспективах футболиста

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Первый тренер экс-полузащитника сборной России Алана Дзагоева Юрий Наниев рассказал, что думает о перспективах 33-летнего футболиста. Он признался, что не слышал о возвращении игрока в «Аланию».

«Мое мнение — Дзагоеву еще по силам держать уровень РПЛ, он мог бы остаться в «Рубине». Видно, что он устал от своих повреждений и травм, Алан со своими качествами мог стать топовым игроком европейского уровня, но, к сожалению, ничего не получилось. Однако он в хорошем возрасте, поэтому ему по силам играть в клубе премьер-лиги», — цитирует Наниева Sport24.

В прошлом сезоне Дзагоев играл в составе «Рубина». Стороны пока не продлили истекающий 30 июня 2023 года контракт.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-27-pervyy-trener-dzagoyeva-ochenby-khotelos-chtoby-alan-vernulsya-vo-vladikavkaz-i-zakonchil-karyeru-doma
Алан Дзагоев
ФК Рубин (Казань)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сорокин остался без приза. Но российские вратари все равно лучшие в мире
Сборная Украины нарушила регламент на молодежном чемпионате Европы-2023
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека
Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каманцев: «В новом сезоне будем бороться с легковесными пенальти»

Зиньковский — об интересе «Локомотива»: «Никто ничего не говорил, я сам не спрашивал»