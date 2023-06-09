Тренер «Енисея» Гаранин сообщил, что не участвует в подготовке команды ко второму стыковому матчу с «Факелом»

Тренер «Енисея» Вадим Гаранин ответил «СЭ» на вопрос о подготовке команды ко второму стыковому матчу против «Факела» за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

В первой игре на своем поле красноярцы уступили воронежцам со счетом 0:1.

«Я в клубе на контракте. Не покидал «Енисей». Сейчас я не на подготовке с командой к стыковым матчам, но в клубе. Юридически я в команде, такой же член клуба, как и любой футболист, который сейчас в Воронеже», — сказал Гаранин «СЭ».

Гаранин возглавляет «Енисей» с января 2023 года

Ответный стыковой матч между «Факелом» и «Енисеем» состоится в субботу, 10 июня в Воронеже и начнется в 17.30 (мск).