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Бушманов — о переходе Дуарте и Тавареша: «Эти те позиции, который нужно было обязательно укреплять»

Бушманов прокомментировал трансферы защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте в «Спартак»
Константин Белов
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал «СЭ» трансферы защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте в «Спартак».

«Я так понимаю, что это Абаскаль инициировал трансфер, он знает этого игрока. Надеюсь, что этот игрок поможет усилить игру команды. Тавареш приходит на замену воспитаннику Рассказову? Николай в «Спартаке» уже давно, и в последнее время он мало играет. Ему тоже надо играть, это будет хорошо всем. Сможет ли Алексис Дуарте составить отличную пару с Джикия? Не знаю. Но вообще «Спартак» сделал трансферы на те позиции, который нужно было обязательно укреплять», — сказал Бушманов «СЭ».

Контракт «Спартака» с Товарешем рассчитан до 2026 года с опцией продления на год, а с Дуарте — до 2027 года.

Евгений Бушманов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Томаш Тавареш
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