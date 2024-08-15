Тренер «Факела» Пятибратов назвал «Спартак» одним из флагманов отечественного футбола

Тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура РПЛ против «Спартака».

«Игра со «Спартаком» — это грандиозный праздник. Наш соперник — один из флагманов отечественного футбола. Но самое главное, мы хотим показать вживую нашим болельщикам, что мы можем выступать достойно против лучших команд нашей страны. Да, мы — андердоги. Так на нас смотрят все. Значит, будем доказывать, что «Факел» достоин представлять свой регион в РПЛ», — сказал Пятибратов «СЭ»

После 4 туров «Факел» с 1 очком замыкает турнирную таблицу РПЛ. Матч против «Спартака» состоится 18 августа в Москве.