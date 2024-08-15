Пятибратов о работе в «Факеле»: «Стороны хотят долгосрочного сотрудничества. Условия для этого созданы»

Тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о долгосрочном сотрудничестве с воронежским клубом.

«Все предельно просто — тренер отвечает за результат. Все прекрасно знают о возможностях «Факела». Здесь предельно честны со всеми специалистами, с которыми работали. Со мной — точно. Заранее все обговорено. У клуба прозрачная политика. Обе стороны хотят долгосрочного сотрудничества. Но для этого нужно работать. Надо давать результат. Условия для этого созданы», — сказал Пятибратов «СЭ».

«Факел» 13 августа объявил о возвращении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера команды. Он сменил Игоря Черевченко. После 4 туров команда с 1 очком замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Пятибратов входил в тренерский штаб «Факела» с октября 2020 года по сентябрь 2022 года, а с сентября 2022 года по апрель 2023 был главным тренером команды из Воронежа.