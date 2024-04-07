Ташуев после разгрома от ЦСКА: «Будем стараться становиться командой с агрессивным футболом»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:4) в матче 23-го тура РПЛ.

«В поражении не одна причина. Мы анализировали перед матчем, старались внести новое, понимали, что не будет некоторых футболистов, но это не самая главная проблема. Ошиблись в первом голе, во втором тайме пытались исправить ситуацию — сделали три замены, и опять ошибка и второй мяч. А после второго мяча вышла молодежь.

Ситуация нас немного опустила на землю. Будем стараться становиться командой с агрессивным футболом. Выводы есть, анализ будет. Проанализируем, в чем наша основная проблема. Надеемся, что приведем все в порядок и будем набирать очки», — сказал Ташуев после матча.

ЦСКА с 36 очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Московская команда продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах. У «Факела» 26 баллов и 11-я строчка. Воронежцы потерпели первое поражение за шесть последних игр в чемпионате России.