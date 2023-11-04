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Сегодня, 19:56

Ташуев — о травме Кудряшова: «Для нас это большая проблема»

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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал травму защитника Федора Кудряшова в матче 14-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

«Федора увезли в больницу, обследуют его. Возможно, у него сотрясение мозга, а возможно даже, что перелом. Для нас это большая проблема. Получил травму и Аппаев. Череда травм расстраивает. Матч можно разделить на две части. В первом тайме наши игроки были зажатые. В перерыве внесли корректировки, сказали, в чем прибавить. Во втором тайме игра была на три результата, нам повезло забить голы», — сказал Ташуев в эфире matchtv.ru.

В начале второго тайма 36-летний защитник столкнулся головой с форвардом «Ахмата» Мохамедом Конате в центре поля. После игры «Факел» сообщил, что у россиянина подозрение на перелом скуловой кости.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
04 нояб, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Факел
Федор Кудряшов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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