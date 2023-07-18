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Гаджиев о переходе Фернандеса в «Зенит»: «В чем его винить? У него есть право выбора»

Руслан Минаев
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Экс-тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

«Пусть защитник и пошел в другой клуб, ну и что? За Марио никогда не водилось ничего такого предосудительного, он защищал цвета нашей страны. Если нет никаких особенных договоренностей, то в чем его тогда можно винить? Жизнь продолжается, у человека есть право выбора. Армейцы хороший матч провели с «Зенитом» даже без Марио, надо данную страницу перелистнуть уже. Свет клином не сошелся ни на одном футболисте», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.

Источник: betonmobile.ru
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Гаджи Гаджиев
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