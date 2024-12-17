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Сегодня, 18:55

Гладилин считает, что московскому «Динамо» не хватает стабильности в обороне

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Динамо» Валерий Гладилин поделился мнением о результатах московского клуба в первой части сезона РПЛ.

«В линии обороны должна быть стабильность и надежность, а пока этого нет. Поэтому происходит такое брожение: то выиграют, то проиграют, то вничью сыграют. Тренер в поиске, много ребят примерно одного уровня, и ребята еще недостаточно опытные, так что нужно время. Но поиск идет, и команда хорошая», — цитирует тренера Metaratings.ru.

«Динамо» набрало 35 очков после 18 туров и занимает 4-е место в таблице РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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