Артига — после победы над «Пари НН»: «Понял, что для «Химок» не бывает простых ситуаций, только сложные»

Главный тренер «Химок» Франк Артига подвел итоги матча против «Пари НН» (2:0) в 22-м туре РПЛ.

«Я уже понял, что для «Химок» не бывает простых ситуаций, только сложные. Но показалось, что мы все-таки нашли выход, хорошо начав матч. А потом травма Джикии. В дополнение к выбывшим Фаринье, Фернандесу, Мехии... Благодарен всем игрокам: вышедшим в основе, вступившим в игру позже и оставшимся на скамейке. Горжусь ими», — цитирует Артигу пресс-служба клуба.

«Химки» (23 очка) поднялись на десятое место в РПЛ. «Пари НН» (19) потерпел третье поражение подряд и остается 13-м в турнирной таблице.