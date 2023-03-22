Билялетдинов о психологии «Спартака»: «Не провалился и не взлетел. Ничего сверхъестественного»

Знаменитый отечественный тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал результаты московского «Спартака» в РПЛ.

«О психологической составляющей сложно сказать, не находясь в команде. Но ничего такого сверхъестественного — «Спартак» не провалился и не взлетел. Все наработки несгораемые, которые у них были раньше, они остались. Другое дело, что нет той скорости. Но и нет какого-то повода для уныния тоже. У нас нельзя недооценивать лигу в плане сопротивления. У нас очень хорошо умеют мешать командам играть. Это важный компонент футбола», — приводит слова Билялетдинова «Газета.ру».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 48 очков за 20 туров. «Спартак» занимает третье место с 40 очками.