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Сегодня, 14:27

Тренер «Химок» Билялетдинов отреагировал на информацию о конфликте футболистов после матча с «Зенитом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о стычке между нападающим Маркосом Гильерме и полузащитником Владимиром Хубуловым после матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

«Вам никто не ответит на вопрос, почему сцепились Хубулов и Гильерме. Я же этот матч смотрел с ложи стадиона и в раздевалку не спускался. Даже если бы знал, не сказал. Потому что внутрикомандная информация — она деликатная», — приводит Sport24 слова Билялетдинова.

Ранее издание Metaratings сообщало, что между Гильерме и Хубуловым произошла стычка после матча с «Зенитом». Утверждалось, что впоследствии в «Химках» потребовали от бразильца принести извинения за произошедшее.

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев опроверг «СЭ» информацию о конфликте между Гильерме и Хубуловым.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-22-trener-khimok-bilyaletdinov-vam-nikto-ne-otvetit-na-vopros-pochemu-stsepilis-khubulov-i-gilyerme
Ринат Билялетдинов
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