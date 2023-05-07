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Сегодня, 23:17

Тренер хоккейного ЦСКА Федоров поделился эмоциями от просмотра футбольного матча между ЦСКА и «Оренбургом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер хоккейного ЦСКА Сергей Федоров поделился эмоциями от просмотра футбольного матча между армейцами и «Оренбургом» (2:0) в 26-м туре РПЛ.

«Очень приятно, рад за ребят, которые смогли приехать поддержать наших одноклубников. Молодцы, что победили, красивая игра. Могли и больше забить, но счет по игре. С удовольствием ждем футболистов с ответным визитом на хоккей, но сейчас у нас отпуск», — приводит слова Федорова пресс-служба клуба.

ЦСКА набрал 51 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» находится на седьмой строчке (39).

Сергей Федоров
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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