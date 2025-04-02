Новый главный тренер «Факела» Шалимов: «Надо вселить веру в ребят, что у нас все получится»

Новый главный тренер «Факела» Игорь Шалимов прокомментировал свое назначение в воронежский клуб. Он верит, что команда сможет исправить свое турнирное положение в РПЛ.

«Я посмотрел календарь, он неплохой для нас — пять игр дома, три — на выезде. Есть понимание, что делать. Разговор со спортивным директором и генеральным директором меня окончательно убедил. Но у меня и не было сомнений, я сделал выбор практически сразу, плюс в беседе понял, насколько все серьезно в плане организации и других моментов. Поэтому вперед — будем работать и исправлять ситуацию. Надо вселить веру в ребят, что мы можем и у нас получится, а дальше уже нужно на поле доносить свои вещи как можно быстрее. Ребятам нужно быть внимательными и старательными во всем», — сказал Шалимов в видео, опубликованном пресс-службой «Факела».

30 марта пост главного тренера «Факела» покинул Дмитрий Пятибратов. Воронежский клуб с 14 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.