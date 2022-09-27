Источник: тренер из ЮАР может стать помощником Циннбауэра в «Локомотиве»

Южноафриканский тренер Фадлу Давидс может стать помощником Йозефа Циннбауэра в «Локомотиве», сообщает портал SNL24.com.

По данным источника, 41-летний специалист уже согласился войти в тренерский штаб железнодорожников, а официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Давидс уже работал помощником Циннбауэра в южноафриканском «Орландо Пайретс» с декабря 2019 года по август 2021 года, когда немец ушел из клуба. Сам Давидс покинул команду в июне 2022 года.

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками после 10 туров сезона-2022/23.