Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

27 сентября, 03:37

Источник: тренер из ЮАР может стать помощником Циннбауэра в «Локомотиве»

Иван Торопцев
Корреспондент
Фадлу Давидс.
Фото orlandopiratesfc.com

Южноафриканский тренер Фадлу Давидс может стать помощником Йозефа Циннбауэра в «Локомотиве», сообщает портал SNL24.com.

По данным источника, 41-летний специалист уже согласился войти в тренерский штаб железнодорожников, а официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Давидс уже работал помощником Циннбауэра в южноафриканском «Орландо Пайретс» с декабря 2019 года по август 2021 года, когда немец ушел из клуба. Сам Давидс покинул команду в июне 2022 года.

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками после 10 туров сезона-2022/23.

Источник: https://www.snl24.com/soccerladuma/local/siyagobhoza/fadlu-davids-to-venture-to-europe-for-his-next-team-20220926
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
Фадлу Давидс
52
35
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
«Спартак» — «Зенит»: Семак в третий раз в сезоне наподдаст Абаскалю?
Шишкин: «Если «Спартак» станет чемпионом, у кого какие вопросы будут по Эшуорту?»
Юран: «Если кто-то играет на встречных курсах с «Зенитом» — это неправильно»
Актер Баринов считает, что никакой пользы от назначения Давидса в «Локомотиве» не будет
Наумов о назначении Давидса в «Локомотив»: «Руководству нужно увольнять Циннбауэра, а они ему помощника приглашают»
Цорн: «Циннбауэр и Давидс работали вместе в ЮАР на протяжении полутора лет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Торпедо» с большой долей вероятности проведет зимние сборы в Турции

Спортивный директор «Крыльев Советов» не включил «Спартак» в тройку сильнейших клубов РПЛ