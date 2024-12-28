Кафанов считает Латышонка и Агкацева главными открытиями года среди вратарей

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал голкиперов Евгения Латышонка («Зенит») и Станислава Агкацева («Краснодар») главными открытиями года.

«Стас Агкацев никогда не играл так много матчей, он блестяще справляется с ролью первого номера «Краснодара» после ухода Матвея Сафонова. Евгений Латышонок перешел из вылетевшего клуба к чемпиону России, выиграл всю конкуренцию и принес очень много очков «Зениту», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 39 очков и лидирует в таблице, опережая «Зенит» (39) по дополнительным показателям.