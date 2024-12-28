Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:37

Кафанов считает Латышонка и Агкацева главными открытиями года среди вратарей

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал голкиперов Евгения Латышонка («Зенит») и Станислава Агкацева («Краснодар») главными открытиями года.

«Стас Агкацев никогда не играл так много матчей, он блестяще справляется с ролью первого номера «Краснодара» после ухода Матвея Сафонова. Евгений Латышонок перешел из вылетевшего клуба к чемпиону России, выиграл всю конкуренцию и принес очень много очков «Зениту», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 39 очков и лидирует в таблице, опережая «Зенит» (39) по дополнительным показателям.

Источник: РБ Спорт
Читайте также
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
Пробелы в памяти, ограничение умственных нагрузок и два месяца вне игры. Что происходит со здоровьем Евгения Кузнецова
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Песков рассказал о планах Путина на новогоднюю ночь
Опубликован производственный календарь на 2025 год
В ВСУ назвали операцию в Курской области продажей Киевом Донбасса
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Агент Барриоса опроверг информацию о желании игрока покинуть «Зенит»
Барриос рассказал, что хотел бы вернуться играть в «Бока Хуниорс» или Колумбию
Касинтура: «Стать президентом Анголы или чемпионом России? Второе. Не хочу, чтобы столько людей меня ненавидело»
Касинтура: «В России не встречался с расизмом, потому что народ очень толерантный и добрый»
Касинтура: «Самый простой способ получить российский паспорт — жениться»
Касинтура признался, что никогда не думал, что станет профессиональным футболистом
Сегодня
Вчера
Неделя