Мусаев — про удаление Кордобы в матче со «Спартаком»: «Не предъявлял бы ему претензий»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о четвертом удалении форварда команды Джона Кордобы за последние три сезона.

В воскресенье 32-летний футболист получил красную карточку в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1). В этой игре Кордоба также отметился голом и результативной передачей.

Уже поговорили с Кордобой? У него четвертое удаление за последние три сезона...

— Думаю, сегодня был несчастный случай. У него шла игра, а карточку он получил в атаке: была ситуация, где он вываливался на третий гол. Не сказал бы, что он сыграл грубо. И не предъявлял бы ему претензий. А вообще, сейчас надо остыть — завтра поговорим на базе и все обсудим.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В сезоне-2025/26 он провел 13 матчей в РПЛ, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи.