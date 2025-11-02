Мусаев назвал несчастным случаем эпизод, за который Кордоба получил вторую желтую карточку

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал удаления форварда команды Джона Кордобы и полузащитника Дугласа Аугусту в матче 14-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1).

— Как вы видели моменты с удалениями ваших игроков? Согласны ли с ними?

— У Кордобы больше, наверное, первая карточка была спорной. Мне кажется, ее не было. Вторая... Ну он не хотел [грубить], играл один в один. Тут больше похоже на несчастный случай. У Дугласа есть такая проблема... Он и раньше получал карточки за игру локтями. Мы с ним об этом говорили. А тут был момент, когда мы были в атаке, он делал смену направления... Конечно, эти два удаления чуть придали уверенности «Спартаку». Мы сыграли немножко неправильно в обороне. Будет много кадровых потерь — придется поломать голову в следующем туре. Но ничего — будем разбираться. Это хороший шанс проявить себя для тех, кто играл меньше. Когда, если не сейчас?

— Доверите ли вы молодежи место в старте в игре с «Балтикой» в связи с дисквалификациями ряда игроков? Кто из молодых ближе всего к попаданию в основу?

— Подождите. Мы сейчас собрались после игры со «Спартаком», а следующий матч у нас — с «Оренбургом» в Кубке. «Балтика» будет еще нескоро, я пока не готов говорить.

Аугусту и Кордоба после красных карточек не смогут сыграть в матче 15-го тура РПЛ с «Балтикой», который пройдет 9 ноября. Также игру пропустят защитник «быков» Диего Коста и полузащитник Никита Кривцов из-за перебора желтых карточек.