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Сегодня, 12:25

Тренер «Краснодара» Мусаев недоволен судейством в матче против ЦСКА: «Нельзя столько не видеть»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал судейство в матче против ЦСКА (2:1) в 4-м туре РПЛ.

«Нельзя столько не видеть. Вот это меня расстраивает, потому что ключевой отрезок матча, каждая ошибка может игру перевернуть, поэтому я был очень недоволен этими эпизодами, но хорошо, что выиграли», — приводит слова Мусаева matchtv.ru.

После 4 туров «Краснодар» с 6 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (7) идет четвертым.

В следующем матче «быки» на своем поле примут «Ахмат» в матче второго тура группового турнира FONBET Кубка России. Игра пройдет 15 августа. Армейцы за день до этого дома сыграют с «Пари НН».

Источник: matchtv.ru
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Мурад Мусаев
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