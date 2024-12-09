Мусаев приглашен на заседание КДК РФС по итогам матча с «Локомотивом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» сообщил о приглашении главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева на заседание по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

«Рассмотрим удаление главного тренера «Краснодара» Мусаева за нецензурную брань в адрес первого помощника судьи. Мусаев приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» набрал 39 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя по дополнительным показателям «Зенит» (39). «Локо» с 35 очками занимает пятую строчку.