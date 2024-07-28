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28 июля, 23:54

Мусаев – о ничьей «Краснодара»: «Моя ошибка – я выбрал неправильных футболистов и не настроил команду»

Мусаев – о ничьей «Краснодара»: «Я выбрал неправильных футболистов и не настроил команду»
Игнат Заздравин
Корреспондент
Мурад Мусаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча против махачкалинского «Динамо» (0:0) во втором туре РПЛ.

«Провалили первый тайм. Непозволительно так играть, тем более у себя дома. Пришло много болельщиков, мы извиняемся за то, что они увидели. Соперник был быстрее, агрессивнее, лучше в движении и единоборствах.

Второй тайм был немного лучше. В концовке стали создавать моменты. Было много давления и стандартов, но так как последние 15-20 минут нужно играть весь матч. Это моя ошибка. Я выбрал неправильных футболистов и не настроил команду», – сказал Мусаев на пресс-конференции.

В следующих матчах команды сыграют в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. «Быки» 31 июля на своем поле примут ЦСКА, а махачкалинцы на следующий день на своем поле примут «Крылья Советов».

Источник: ФК «Краснодар»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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