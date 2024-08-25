Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:37

Тренер «Крыльев» Осинькин обратился к игрокам после победы над «Пари НН»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин обратился к игрокам команды после матча 6-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1).

«Мы не должны давать шансов! Мы умеем. Мы забьем. Мы додавим. Мы своё возьмём. Я верю. Вперед!» — передает слова тренера пресс-служба команды.

После 6 туров РПЛ «Крылья» занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. «Пари НН» с таким же количеством баллов идет на 10-й строчке.

1 сентября «Крылья» сыграют с махачкалинским «Динамо» в 7-м туре РПЛ. Начало — в 17.30 мск.

Источник: https://t.me/fckssamara_official/20187
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
Игорь Осинькин
Обсудить
Читайте также
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
Станкович поцеловал в голову Эраковича после удаления в матче «Зенит» — «Спартак»
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Спартака» Чернов оценил риски ухода Соболева

«Динамо» — «Краснодар»: Са вывел гостей вперед