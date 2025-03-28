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28 марта, 20:53

Осинькин — о разгромной победе «Крыльев» над «Локомотивом»: «Очень хотели выиграть, нам надо убирать негативный фон»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча против «Локомотива» (5:1) в 22-м туре РПЛ.

«Ни причем здесь «Локомотив», мы выиграли, очень хотели выиграть, нам очень надо убирать негативный фон. Сейчас мы, конечно, рады победе. Все равно матч был сложный. Мы все понимаем. Первые две наши атаки фактически завершились голами. Мы потом играли дисциплинированно и по счету, в футбол, который удобен для нас. И соперник нам позволил создать еще моменты. Идем дальше, верим в себя. Чуть-чуть есть еще заноза от прошлого матча», — сказал Осинькин в эфире «Матч Премьер».

«Крылья Советов» (22 очка) одержали первую победу с декабря и поднялись на десятое место в РПЛ. «Локомотив» (40) остается четвертым в турнирной таблице.

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Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
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