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4 сентября, 14:11

Тренер «Крыльев» Осинькин рассказал о состоянии Пиняева перед матчем с ЦСКА

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о стартовом составе команды на матч 8-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Также он прокомментировал возвращение в заявку 17-летнего Сергея Пиняева, которому в июле диагностировали пневмоторакс после инцидента на тренировке.

«Нынешняя обойма говорит нам о том, что схема с тремя центральными защитниками для нас идеальна. После победного матча в Грозном решили ничего не менять. Сергей Пиняев выглядит хорошо на тренировках, но пока готов выходить только со скамейки», — приводит пресс-служба «Крыльев» слова Осинькина.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:1
ЦСКА

Источник: https://t.me/fckssamara_official/3589
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Игорь Осинькин
0
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