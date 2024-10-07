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Осинькин: «Игнашевич? Не буду комментировать. Любая фраза будет использована против»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о Сергее Игнашевиче в качестве его потенциального сменщика в самарском клубе.

— Вы знакомы с Игнашевичем?

— Конечно. Да, — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

— Не считаете, что он идет на живое место?

— Не буду комментировать. В любом случае на людей вот так, до конца, не думаю. Потому что не было бы его — был бы другой.

— Вы бы пошли в такой ситуации?

— Не хотел бы ничего про это говорить. Любая фраза здесь будет использована против. Скажу так: я бы не хотел оказаться в такой ситуации.

«Крылья Советов» в 11-м туре РПЛ уступили на выезде «Локомотиву» со счетом 0:1. Сообщалось, что после этого матча Осинькин будет отправлен в отставку с поста главного тренера, а его место займет Игнашевич, ранее возглавлявший «Балтику».

Источник: РБ Спорт
Сергей Игнашевич
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин

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