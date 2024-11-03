Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:45

Осинькин — о слухах про отставку из «Крыльев»: «Эти бесконечные вбросы бьют по команде»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после поражения от «Акрона» в 14-м туре РПЛ ответил на вопрос о своей возможной отставке из самарского клуба.

Матч, который прошел 3 ноября, завершился со счетом 2:0 в пользу тольяттинской команды. В добавленное время форвард «Крыльев» Иван Сергеев не смог реализовать пенальти.

«Скажу так, что эти бесконечные вбросы, которые начались еще в августе, бьют по команде — это просто факт. А затем у меня просто «отрезали» здоровую, рабочую правую руку [«Крылья Советов» покинул спортивный директор Сергей Корниленко. — Прим. «СЭ»]. Что касается команды, то тут уже без аллегорий, мы потеряли душу. Мы многое не понимаем», — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

При этом тренер согласился с тем, что под давлением команда должна была играть лучше.

«Крылья Советов» с 12 очками располагаются на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Самары потерпел третье поражение подряд и не выигрывает в РПЛ на протяжении шести последних матчей.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
В бундестаге подняли вопрос о присутствии немецких военных на Украине
Ирландский журналист рассказал о возможной судьбе Зеленского после конфликта
Два года без футбола за безумие в матче ЦСКА – «Спартак». Армейца Рошу ждет жестокое наказание
Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации
В Совфеде прокомментировали условие Турции по завершению конфликта на Украине
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в Москве 2 ноября
Материалы сюжета РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Дзюба забил в первой игре после травмы: добил «Крылья», у которых три поражения подряд
«Факел» — «Химки»: онлайн-трансляция матча РПЛ в прямом эфире
Радимов: «Надеюсь, что действия Евгеньева — это следствие его невысокого уровня, а не нечто иное»
Бетербиев нанес символический удар перед матчем «Ахмат» — «Пари НН»
Газзаев раскритиковал работу судьи в дерби: «Совершенно не справился со своими обязанностями»
Дзюба забил 231-й гол в карьере, ему осталось 2 мяча до рекорда Кержакова
Сегодня
Вчера
Неделя