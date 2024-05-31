Осинькин: «Салтыков был важным игроком для нас. Регулярно теряем футболистов, справляемся с этим»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал «СЭ» уход из команды полузащитника Никиты Салтыкова.

Арендное соглашение 19-летнего игрока с самарцами истекает 31 мая. Права на хавбека принадлежат «Локомотиву».

«Никита Салтыков был важным игроком для нас. Но жизнь продолжается. Мы регулярно теряем футболистов, справляемся с этим. Должны теперь переживать, чтобы его прогресс продолжался. Уход игроков? Мне всегда бы хотелось, чтобы они дольше оставались в команде», — сказал Осинькин «СЭ».

В сезоне-2023/24 Салтыков отыграл 33 матча за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.