Слуцкий: «Огромное количество моих знакомых войдут в 77% ВЦИОМовских, при этом они регулярно играют в футбол»

Сегодня, 11:51
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в подкасте «Лига уличного футбола» поделился мнением о результатах опроса ВЦИОМ, согласно которому за последние годы в России упал интерес к футболу. 77 процентов россиян признались, что равнодушны к этому виду спорта.
— Давайте поговорим про нашумевший опрос ВЦИОМ и интерес россиян к футболу. Вы его видели? Восприняли всерьез?
— Вы помните, кому принадлежит фраза: «Россия — нефутбольная страна?»
— Вам?
— Да.
— Как тогда в таких вводных вы видите продвижение уличного футбола?
— Это как раз таки самая крутая тема, которая есть. При том, что у нас есть куча проблем в профессиональном и детско-юношеском футболе — все, что касается любительского футбола: количества участвующих людей и команд, лиг вариантов, форматов...
— В Москве на выходных невозможно снять площадку.
— В Волгограде то же самое. Поэтому, на мой взгляд, «Т-Лига уличного футбола», занимает ту самую нишу, где мы очень крутые. У меня есть огромное количество знакомых, которые войдут в 77% ВЦИОМовских, но при этом они регулярно играют в футбол. Не интересуясь им на каком-то серьезном уровне. «Т-Лига» может объединить всех этих людей, которые в футбол пытаются играть.
Опрос ВЦИОМ показал, что количество постоянных футбольных болельщиков с 2005 по 2024 год снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.