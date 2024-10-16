Слуцкий: «Дзюба хочет выиграть все — не важно, соревнуемся ли мы в Codenames у меня дома, или в «Т-Лиге»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал скандал с участием нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в финале Лиги уличного футбола.

7 сентября во время матча между «Амкалом» и Mandalorian Team, за которую выступал Дзюба, 36-летний форвард повздорил с Антоном Чужим, в результате чего пнул соперника.

«Медиафутбол — это когда можно посылать друг друга матом, кричать, вести себя неспортивно с точки зрения профессиональных спортсменов. Вы представляете, что бы было в профессиональном футболе, если бы к арбитру столько раз обращались так, как в медийном футболе? Да там пожизненная дисквалификация! А здесь [на финале «Т-Лиги»] совпало, что медийные команды приехали делать медиапроект. А Дзюба приехал выигрывать. Потому что он хочет выиграть все, в чем он участвует. Неважно, мы играем в Codenames у меня дома, или в «Т-Лиге». А тут есть соответствующие признаки — борьба, мужское отношение, и не проходит, когда ты кого-то просто так послал. Поэтому тут совпали две несовпадающие системы, которые привели к пинку Дзюбы», — сказал Слуцкий в подкасте «Лига уличного футбола».

После действий Дзюбы «Амкал» потребовал показать футболисту красную карточку. Судья не стал наказывать форварда, и московская команда в знак протеста отказалась продолжить играть.

Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября. В этом сезоне он провел пять матчей за новый клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 передачи.