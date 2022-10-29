Тренер «Локомотива» Федоров прокомментировал второй гол ЦСКА

Сегодня, 21:32
Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров прокомментировал второй гол ЦСКА (0:2) в матче 15-го тура РПЛ.
— Как можете прокомментировать второй гол ЦСКА, который отменили. Как оцените действия Гильерме?
— Не видел этот эпизод хорошо. Если Гильерме вышел перехватывать мяч, значит он читал эпизод. Он опытный вратарь.
— Марадишвили провел хороший матч. Его выход связан с игрой против бывшего клуба?
— Нет. Он выздоровел, работал целую неделю в общей группе. Может быть, вышел бы Куликов, но Даня заболел эту неделю, даже на улицу не выходил.
Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.
ЦСКА набрал 29 очков и теперь занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 14-й (12 баллов).
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