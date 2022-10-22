Тренер «Локомотива» Федоров считает, что команда сохранит место в РПЛ по итогам сезона

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров считает, что его команда сохранит место в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

В субботу, 22 октября железнодорожники проиграли «Динамо» (1:3) в матче 14-го тура чемпионата России. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 12 очками в 14 играх.

— Считаете ли вы, что «Локомотив» будет бороться за выживание в этом сезоне?

— Конечно, я так не считаю. Почему я не должен верить в команду? Если мы сейчас будем думать, что мы боремся за выживание, это будет неправильно. Тяжело, результат довлеет, но в «Динамо» тоже не мальчики для битья работают. Не думаю, что мы будем бороться за выживание. Все это чувствуют.

— Не стоило провести замены пораньше?

— Не все детали раскрою в тренировочном процессе, но где-то мы выпускали ребят, рискуя, могли быть вынужденные замены.

— Команда после забитого гола не играла.

— У меня есть свое мнение, я стою на поле, вижу, кто как отдается. Со скамейки все видно, да, были невынужденные ошибки. Очень много сил мы отдали, играя без мяча.

— Неужели у «Локомотива» не хватает глубины состава?

— Похожий вопрос задавали после моей первой или второй игры. Если взять все матчи, «Локомотив» очень мало сыграл одним составом. Должна же быть сыгранность. Мы первый матч провели неплохо, хотелось это сохранить, но это сложно. Многие ребята находятся не так долго в клубе. Наша самая главная задача сейчас... все говорят про борьбу за выживание. Главное, чтобы ребята не обращали внимание на эти разговоры. У нас есть следующие матчи. Надо выходить и играть.

В 15-м туре РПЛ «Локомотив» примет на своем поле ЦСКА. Матч пройдет 29 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.