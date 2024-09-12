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Тренер «Локомотива» Хапов о матче с «Краснодаром»: «Мы с Лантратовым все обсудили»

Руслан Минаев
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Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов поделился мнением об игре вратаря Ильи Лантратова в матче с «Краснодаром» (0:3).

«Мы с ним все обсудили, не нужно делать на этом акцент — там были чисто технические ошибки, не системные. Особенно второй гол — чуть неудачно обработал мяч. Мы это все уже проговорили и начали готовиться к следующей игре. Такое бывает, от этого никто не застрахован. В любом случае уровень Ильи сомнению не подлежит», — цитирует Хапова «РБ Спорт».

После семи туров РПЛ «Локомотив» набрал 15 очков и занимает третье место в таблице.

Источник: РБ Спорт
Заур Хапов
Илья Лантратов
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)

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