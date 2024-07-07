Сегодня, 19:22
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал возможный переход защитника Георгия Джикии.
«Руководство клуба уже сделало заявление на этот счет. Я только еще раз подчеркну, что Георгий — высококвалифицированный футболист, топовый игрок. Мы с ним в частных беседах обменивались мнениями. Повторюсь, что его уровень и качество игры не подвергаются сомнению, а дальше — это вопрос переговоров, условий, зарплаты и так далее», — цитирует Галактионова «РБ Спорт».
30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.