Тренер «Локомотива» Никитин поделился мнением о травме Шалунова в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о травме нападающего Максима Шалунова в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Потеря Макса Шалунова — это понятно. Сказалась даже не столько она, сколько то, что у нас не было лифта. Вместо Макса зашел Жора Иванов, а вместо Жоры не зашел никто. «Магнитка» — организованная команда, все ее звенья получали равное количество игрового времени. Против них нельзя играть тремя звеньями, нужно как минимум четыре», — цитирует Никитина «Чемпионат».

Он также рассказал, что Шалунов не мог играть на уколах.

«Локомотив» проиграл серию «Металлургу» в финале Кубка Гагарина-2024 со счетом 0-4.