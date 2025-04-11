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11 апреля, 22:45

Тренер «Динамо» Биджиев о победе над «Спартаком»: «Вот и весь ответ экспертам»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в 24-м туре РПЛ.

— С чем связаны ваши поздние замены?

— У нас были сложности с кадрами перед игрой — выбыл Табидзе. Были сложности в центре обороны, и на долгий срок выбыл наш основной латераль. Плюс Кагермазов получил карточку — поменять его было не на кого. В целом парни проявили себя очень хорошо, порадовали своих болельщиков

— С чем были связаны главные проблемы, которые во втором тайме доставил вам «Спартак»?

— Как раз связанные с кадрами. Мы должны были освежить фланги, чтобы там играли профильные игроки. И давление на правый фланг нашей обороны возросло. Пришлось убирать Джавада, выпускать туда оборонительного игрока. В целом нам все удалось, хотя моменты у «Спартака» были, но хорошо сыграл наш вратарь.

— Пальцев сказал, что нашел мотивацию в словах Генича и Бубнова. Как вы относитесь к экспертам, которые в вас не верят?

— Я передачу не видел, нет времени смотреть все, что говорят эксперты. У них было такое мнение, у нас — другое. Вышло так, как мы рассчитывали. Вот и весь наш ответ экспертам.

— В первой части сезона все восхищались Волком. Теперь отлично играет Магомедов. Как вы растите таких вратарей?

— У нас два равноценных вратаря. В первой половине сезона играл Давид, теперь — Тимур, считаю, действует хорошо. Наши тренеры вратарей проводят системную работу, очень хорошо готовят их.

— Вы лично помогаете тренерам вратарей как бывший вратарь?

— Без этого не обходится. Когда обсуждали с тренерами вратарей матч со «Спартаком», говорил, что надо сделать акцент на игру на выходах потому что будет много подач с флангов. Но это все рабочие моменты.

Махачкалинское «Динамо» набрало 27 очков и занимает 9-ю строчку в таблице РПЛ.

9
Хасанби Биджиев
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Тимур Магомедов
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