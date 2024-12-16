Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев назвал Головина игроком года

«СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Динамо» Мх Хасанби Биджиев поставил на первое место полузащитника «Монако» Александра Головина.

Также в его пятерку вошли: Алексей Миранчук («Аталанта» / «Атланта»), Матвей Сафонов («Краснодар"/"ПСЖ»), Алексей Батраков («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»).