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Сегодня, 11:30

Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев назвал Головина игроком года

Хасанби Биджиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Динамо» Мх Хасанби Биджиев поставил на первое место полузащитника «Монако» Александра Головина.

Также в его пятерку вошли: Алексей Миранчук («Аталанта» / «Атланта»), Матвей Сафонов («Краснодар"/"ПСЖ»), Алексей Батраков («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»).

Александр Головин. Головин — снова наш король. Лучший футболист России-2024!
Александр Головин
Хасанби Биджиев
ФК Динамо (Махачкала)
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