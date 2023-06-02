Личка после поражения от «Ахмата» наказал игроков «Оренбурга» тренировками в шесть утра

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка был крайне недоволен поражением от «Ахмата» (1:3) в 18-м туре РПЛ. Специалист наказал команду дополнительной тренировкой в шесть утра.

«После «Ахмата» я был очень злой. Из Грозного мы уехали сразу в Сочи, и в понедельник пошли на тренировку в шесть утра. Бегали на променаде. В шесть утра тренировка на 30 минут, потом в 11 плановая тренировка и так несколько дней подряд до игры с «Сочи».

Это было нужно, чтобы игроки поняли, что у них прекрасная работа, приличная зарплата. Если они этого не осознают, будут вставать и работать как нормальный человек. Практически всем приходится вставать в шесть утра и идти на тяжелую работу», — цитирует тренера «Спорт день за днем».

В следующем матче «Оренбург» разгромил «Сочи» со счетом 4:0.

После 29 туров РПЛ команда Лички идет на 8-м месте, набрав 43 очка.