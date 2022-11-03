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Сегодня, 22:16

Николич не заинтересовался предложением «Сочи»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Марко Николич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По данным «СЭ», Марко Николич без энтузиазма отнесся к варианту с назначением главным тренером «Сочи». Велика вероятность, что сербский специалист ответит на предложение отказом. Напомним, что летом бывший тренер «Локомотива» не согласился принять «Динамо».

Ранее о том, что Николич — главный кандидат в сменщики Вадиму Гаранину, сообщал «РБ Спорт».

В среду, 2 ноября, появилась информация об отставке Гаранина, однако президент «Сочи» Борис Ротенберг опроверг эти данные.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком в 15 матчах.

Марко Николич
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