Николич не заинтересовался предложением «Сочи»

По данным «СЭ», Марко Николич без энтузиазма отнесся к варианту с назначением главным тренером «Сочи». Велика вероятность, что сербский специалист ответит на предложение отказом. Напомним, что летом бывший тренер «Локомотива» не согласился принять «Динамо».

Ранее о том, что Николич — главный кандидат в сменщики Вадиму Гаранину, сообщал «РБ Спорт».

В среду, 2 ноября, появилась информация об отставке Гаранина, однако президент «Сочи» Борис Ротенберг опроверг эти данные.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком в 15 матчах.