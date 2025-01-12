Галактионов о подготовке «Локомотива» ко второй части сезона: «Не сомневаюсь, что мы будем дисциплинированы»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о планах по усилению команды.

— Отрезок, который мы провели до зимнего перерыва, был стабилен. Если будет у нас усиление... Мы хотим усилить определенные позиции. Если такое не произойдет — окей. В ряде позиций мы имеем равный подбор игроков. У меня нет сомнений, что мы будем дисциплинированы, будем готовы. Есть матч, его надо выигрывать. Это главное.

Железнодорожники завершили первую часть сезона на пятом месте в чемпионате России. Команда Галактионова набрала 35 очков за 18 туров.

(Артем Бухаев, Дарик Агаларов)