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Сегодня, 11:13

Божович назвал лучшего тренера года в РПЛ: «Он молодой, но достаточно опытный»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер Миодраг Божович высказался о лучшем тренере 2023 года в РПЛ.

«Ивич молодец! Нелегко в России занять первое место, когда есть «Зенит». Ивич проделал хорошую работу. Не удивлен, что именно он обыграл бразильцев Семака на данном отрезке чемпионата. Он молодой тренер, но достаточно опытный. В Сербии следят за его успехами, положительно о нем отзываются. Сейчас Ивич — один из самых обсуждаемых тренеров в нашей стране», — приводит слова Божовича Sport24.

«Краснодар» с 38 очками после 18-ти туров занимает первое место в РПЛ и опережает идущий вторым «Зенит» на два очка.

Источник: Sport24
ФК Зенит
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Миодраг Божович
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