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Сегодня, 17:42

Божович — об Абаскале в «Спартаке»: «Меня бы уволили уже после двух игр!»

Божович высказался о работе Абаскаля в «Спартаке»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» Миодраг Божович в комментарии для «СЭ» высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Если бы Абаскаль был сербом, его бы уже давно уволили. Россияне любят испанцев и других иностранцев, поэтому не увольняют. Меня бы уволили уже после двух игр! Надо мной всегда нависало возможное увольнение спустя две игры, но я работал очень серьезно», — сказал Божович «СЭ».

После 9 туров чемпионата России «Спартак» набрал 16 очков и расположился на 4-м месте.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Миодраг Божович
16
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