Тренер «Монако» Хюттер отказался отвечать на вопрос об интересе клуба к Угальде

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер не стал отвечать на вопрос об информации про интерес клуба к форварду «Спартака» Манфреду Угальде.

В конце декабря об интересе монегасков к нападающему красно-белых сообщал журналист Мохамед Тубаш-Тер.

— Мировые СМИ пишут, что «Монако» может купить форварда «Спартака» Манфреда Угальде. Вы знакомы с этим футболистом? Вы в нем заинтересованы?

— Я не хочу говорить о слухах. Рынок открыт, мы правда ищем форварда, но я бы не хотел говорить конкретно о каких то фамилиях.

— Какова на данный момент форма Александра Головина? Он готов сыграть против «ПСЖ»?

— Александр — важный игрок для нашей команды. Он находится в «Монако» уже шесть лет и является важной частью нашего коллектива. Алекс — универсальный игрок. Он может сыграть на разных позиция в центре поля, не только «десятку», но и «шестерку». Мы на него рассчитываем, — сказал Хюттер.

Угальде выступает за «Спартак» с января этого года. В первой части сезона-2024/25 он провел 22 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего костариканца в 15 миллионов евро. Контракт Угальде со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.