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Сегодня, 17:12

Тренер нальчикского «Спартака» Биджиев назвал неожиданным переход Ахметова в «Зенит»

Руслан Минаев
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Главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев поделился мнением о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Для меня это, честно говоря, неожиданный трансфер. Здесь можно выделить несколько моментов. Ахметов перешел в команду, которая является конкурентом «Краснодара» в борьбе за первое место. Если учитывать, что в контракте Ахметова была прописана опция его выкупа за определенную сумму, то «Краснодар», наверное, ничего не мог этому противопоставить. А «Зенит» берет игрока из стана конкурента, тем самым теоретически ослабляя его», — цитирует Биджиева «Евро Футбол».

Ахметов выступал за «Краснодар» с 2022 года. Всего он провел за команду 61 матч, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. Ранее полузащитник играл за «Рубин» и ЦСКА.

Источник: Евро Футбол
Ильзат Ахметов
Хасанби Биджиев
ФК Зенит
ФК Краснодар
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