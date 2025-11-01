Непомнящий: «Спартак» встает на путь истинный, хотя не очень блещет по игре»

1 ноября, 12:31
Тренер Валерий Непомнящий перед матчем 14-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет против «Краснодара», заявил, что в этой игре нет фаворита.
«Должна быть интересная игра. Кажется, «Спартак» встает на путь истинный, хотя не очень блещет по игре. «Краснодар» не отпускает своих очков, с каждым днем становится все опытнее. В этом матче у меня нет фаворита. В верхней части таблицы РПЛ все равны, поэтому игра на три результата. Буду сожалеть, если матч завершится нулевой ничьей, — цитирует Непомнящего NEWS.ru.
Матч пройдет 2 ноября. «Краснодар» занимает второе место с 29 очками в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» располагается на шестой позиции с 22 баллами.
Ратель
Ни в коем случае. Тем более, такие команды!
01.11.2025
rac135
Какие же тупые эти хулители «Спартака». Просто диву даешься) Вот, например, Непомнящий, которого щелкоперы возвели в сан мэтра) А он ничего не видит и не смыслит, кроме как желания заработать на баночку пива) Дурик, посмотри что делается на самом деле) Например, «Z?nite» после 13 туров прошлого сезона имел 30 очков, а в текущем 26, соответственно «Динамо» 29 очков и 16 и т.д. «Спартак» же после 13 туров, как это будет не удивительно, как имел 22 очка в прошедшем сезоне, так с ними и остался в сезоне 2025-2026. Забил в прошедшем сезоне 19 голов, в этом 21) Скажете нет прогресса?) Отвечаю: нет и регресса, как у «Z?nite», «Краснодара», «Динамо», «Локомотива», ... Как же был прав Иван Крылов, описывая разныных недоумков типа Непомнящего, Губерниева, Черданцева, ... Кто за ремесло чужое браться любит, Тот завсегда других упрямей и вздорней
01.11.2025
Gordon
Во дворе можкт и лучше. А тут главное - результат.
01.11.2025
Gordon
Интересно, где он наше вставание на путь истинный углядел)
01.11.2025
oleg ves
Спартак не умеет играть на 0 с лидерами, так что 0:0 - это будет чудо
01.11.2025
Ратель
Это точно. Лучше уж 4:3 в любую сторону, чем 0:0.
01.11.2025
Пень Джаб.UA*
Анастасия, давайте знакомиться Вы мне понравились :smile:
01.11.2025
Пень Джаб.UA*
Пути неисповедимы. Фейс
01.11.2025
Slim Tallers
Можно согласиться с Забывчивым,что шестое место Спартака это истинный путь. Пусть и дальше так стоит на своём пути. Яркая победная игра с Оренбургом вдохновила сэнсея.
01.11.2025
maxbeast
Нулевая ничья это вообще самый неожиданный результат в этом матче. Голы точно будут и не один, вопрос в чьи ворота.
01.11.2025