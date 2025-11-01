Непомнящий: «Спартак» встает на путь истинный, хотя не очень блещет по игре»

Тренер Валерий Непомнящий перед матчем 14-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет против «Краснодара», заявил, что в этой игре нет фаворита.

«Должна быть интересная игра. Кажется, «Спартак» встает на путь истинный, хотя не очень блещет по игре. «Краснодар» не отпускает своих очков, с каждым днем становится все опытнее. В этом матче у меня нет фаворита. В верхней части таблицы РПЛ все равны, поэтому игра на три результата. Буду сожалеть, если матч завершится нулевой ничьей, — цитирует Непомнящего NEWS.ru.

Матч пройдет 2 ноября. «Краснодар» занимает второе место с 29 очками в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» располагается на шестой позиции с 22 баллами.