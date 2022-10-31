Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:14

Тренер оценил игру полузащитника Каймакова в «Торпедо»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Хорватский тренер Зоран Зекич, работавший с Михаилом Каймаковым в «Шерифе», «Осиеке» и «Славен Белупо», прокомментировал выступление полузащитника в чемпионате России в составе «Торпедо».

— С Каймаковым я работал еще по юношам в «Шерифе». Он уже тогда показывал, что его технические качества на высоком уровне. Миша может бегать два дня подряд, отлично обращается с мячом и хорош с точки зрения тайминга. Его можно использовать опорным, выпускать под нападающими. Может даже на левом краю действовать — универсальный парень. Уверен, у него есть пространство для прогресса. Михаил много лет мечтал играть в чемпионате России, и когда поступило предложение от «Торпедо», я сразу понимал, что он уедет. Это отличная команда. Миша так решил, и у нас не было никаких вопросов.

— Что ждет Каймакова в России? По потенциалу он способен играть в топ-клубах?

— Я смотрел несколько матчей «Торпедо» с его участием. Думаю, Миша уже показал свои качества. Конечно, ему нужно чуть-чуть времени и опыта. Надо понять, какие требования у тренера. Сейчас такая ситуация в клубе, очки нужны в каждом матче. Не получается играть так, как хочешь. С моей точки зрения, футболистам нужно расслабиться и действовать более спокойно, с большей верой в себя. Проблем в «Торпедо» сейчас много, но тем больше вызов для тренера и для руководства. Что касается Миши, ему надо использовать каждую тренировку. Я знаю, что он готов работать целыми днями — и с мячом, и без мяча, и после того, как с поля уходит вся команда. Так он делал, когда пришел в «Осиек». Спокойно демонстрировал характер, прогрессировал изо дня в день. В «Славен Белупо» он был уже одним из лучших опорников чемпионата Хорватии. Вы, возможно, не следите за хорватским чемпионатом, но у нас здесь нет слабых соперников. Уверен, и в России у него все будет отлично, — приводит слова тренера «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-slaven-belupo-zekich-kogda-postupilo-predlozhenie-ot-torpedo-ya-ponimal-chto-kajmakov-uedet-e-to-otlichnaya-komanda/
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трусова получила штраф за «Гран-при» в Сочи, и у нее нашли «лишний вес». Что происходит?
Сборная Боснии по футболу отказалась играть с Россией из-за давления лидеров и исполкома
Получивший травмы шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине
На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Агент Кассьерры «В «Сочи» намерены вернуть Матео? Это невозможно»
Ямлиханов о шансах ЦСКА на золото в РПЛ: «У нас витает дух чемпионства»
В «Оренбурге» заявили, что отпустят тренера Личку в «Ювентус» или «Барселону»
Сторожук рассказал, как получил предложение возглавить «Краснодар»
В «Болонье» назвали невозможным возвращение Моро в «Динамо» зимой
Орлов пояснил, в чем Малком превосходит Промеса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Оренбурге» заявили, что отпустят тренера Личку в «Ювентус» или «Барселону»

Защитник «Торпедо» Самсонов: «Хорошо бы отнесся к приглашению батюшки, я верующий человек»