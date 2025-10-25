Видео
25 октября, 16:26

Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Во втором тайме уровень мастерства позволил «Спартаку» забить»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 13-го тура РПЛ (0:1).

— Определенное владение мячом и давление команда соперника создавала. Иначе не могло быть. Но мы справлялись — не давали им особенных возможностей. Но во втором тайме уровень мастерства «Спартака» позволил им выйти на ударную позицию и забить. Мы не смогли создать своего момента. К сожалению, так.

— После разгрома от «Зенита» (0:6) тяжело ли было переключится на «Спартак»?

— Это был кубковый матч, в котором ни одна из команд не решала глобальных задач. Там были перестановки, задействовали группу молодежи. Это точно не хороший результат, такого мы допускать не должны. Но пусть это было и останется в Кубке. После игры я сказал, что такое случается. Не буду выносить на публику все, о чем мы говорили. Надеюсь, все ребята поняли, что нужно делать.

«Оренбург» с 8 очками занимает 14-е в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» с 22 очками — на 6-й строчке.

1

  • АндрейЕвгеньевич

    Не везёт Оренбургу.. Это и понятно, нельзя получать место в РПЛ вместо Торпедо.. Админресурс от Газпрома в этом году не поможет..

    25.10.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Оренбург
    ФК Спартак (Москва)
    Ильдар Ахметзянов
