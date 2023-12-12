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Сегодня, 09:30

Деограсия отреагировал на критику Быстрова: «Не предоставлялось счастья с ним познакомиться»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Владимир Быстров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в интервью «СЭ» отреагировал на слова Владимира Быстрова.

Ранее экс-футболист, комментируя назначение испанца на пост главного тренера «Оренбурга», заявил, что премьер-лига — не место для экспериментов.

«Я не слышал этого. Но я уважаю каждое мнение. Такие слова меня не обижают, я просто продолжаю делать свою работу. Знаю ли я Быстрова? К сожалению, такое счастье, как знакомство с ним, мне не предоставлялось», — сказал Деограсия «СЭ».

50-летний испанец возглавил «Оренбург» в августе после ухода Иржи Ярошика. Под его руководством команда провела 18 матчей, одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах.

Давид Деограсия. «Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии

Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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