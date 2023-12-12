Деограсия — о судействе в матчах «Оренбурга»: «Лучше один раз увидеть, чем сказать тысячу слов»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в интервью «СЭ» высказался о судействе в матчах с участием команды.

— Вы встречались с руководителями судейского корпуса РФС — Милорадом Мажичем и Павлом Каманцевым. Было много вопросов?

— Не так уж много. Больше было сомнений по поводу эпизодов наших матчей. Каких? Например, я не понимаю, почему в матче с «Факелом» не удалили нападающего соперника за фол на Пересе. Для меня это красная карточка. Также в матче с «Ростовом» не назначили пенальти за игру рукой.

— Повлияло ли судейство в матчах «Оренбурга» на результаты команды?

— Я никогда не буду прятаться за судей, используя их как отговорку. Нам нужно лучше делать свою работу, вот и все.

— Руководители «Оренбурга» часто критикуют судейство.

— Лучше один раз увидеть, чем сейчас сказать тысячу слов.

Ранее, 28 октября, на 80-й минуте матча 13-го тура с «Крыльями Советов» (1:1) Рафаэль Шафеев назначил пенальти в пользу «Оренбурга» за фол вратаря Богдана Овсянникова, однако арбитр после просмотра с помощью ВАР изменил свое решение, показав желтую карточку нападающему Владимиру Обухову.

Позднее, 6 ноября, на 17-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ростов» (1:1) арбитр Роман Сафьян не назначил 11-метровый удар в ворота гостей за игру рукой со стороны защитника Максима Осипенко.