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Сегодня, 10:00

Деограсия заявил, что ни разу не думал уезжать из России: «Не привык смешивать политику и спорт»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Давид Деограсия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в интервью «СЭ» заявил, что ни разу не думал уезжать из России.

«Я счастлив здесь. Мне очень нравится работа в «Оренбурге». Я в восторге от людей тут, со всеми у меня хорошие отношения. Руководство поддерживает меня. И у меня никогда не было мыслей уезжать отсюда. Я работаю, тренирую команду — и точка. Не привык смешивать политику и спорт», — сказал Деограсия «СЭ».

50-летний испанец работает в тренерском штабе «Оренбурга» с марта 2023 года, он возглавил команду в августе после ухода Иржи Ярошика.

Под его руководством оренбуржцы провели 18 матчей, одержали 7 побед, 5 раз сыграли вничью и уступили в 6 встречах.

Давид Деограсия. «Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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